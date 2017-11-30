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Fatih'te ahşap bina alev alev yandı(GENİŞ HABER)

 İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER - Soner  HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te, 4 katlı ahşap binanın birinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

30 Kasım 2017 02:35

 İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER - Soner 
HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te, 4 katlı ahşap binanın birinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan binaya da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında, Hoca Gıyasettin Mahallesi Küçük Pazar Mektebi Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve üst katlara sıçradı. Bunun üzerine çevredekiler durumu, hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada, bina hemen boşaltıldı. Alevler kısa süre içinde yanda bulunan binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle ahşap bina kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı yandaki binada da hasar meydana geldi.
Görgü tanıkları, \"Dükkandaydık, bir anda patlama sesleri duyduk. Bir anda her tarafı alev sardı. Yan tarafa sıçradı, herkes bir anda can havline düştü. Burada Suriyeliler falan kalıyor herhalde. Bir kadın, mevlit kandili olduğundan dolayı evde okuyormuş. Atlarken yaralanmış, onu ambulansla hastaneye götürdüler.\" dediler.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
 (FOTĞRAF)

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