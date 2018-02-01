FATİH'TE 1 BUÇUK MİLYON LİRALIK KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih\'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu tahmin edilen, 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Süleymaniye\'de bulunan 6 katlı bir iş hanına operasyon düzenledi. İş hanının çatı katında aramalar yapan polis, bazı bölmelerde paketlenmiş halde sigara buldu. Operasyona polis köpeği \'Melo\' da katıldı. Polis köpeğinin uzun süre duvarları koklaması üzerine harekete geçen ekipler, balyoz yardımı ile duvarları kırdı. Duvarların içinden paketler halinde sigaralar çıktı.

Terör örgütü PKK\'nın kaçak yollarla ülkeye soktuğu değerlendirilen 200 bini aşkın sigaraya paketine el koyan polis, daha önce bu suçtan kaydı bulunan 3 kişiyle birlikte toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ele geçirilen kaçak sigaraların imha edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis köpeği \'Melo\'

-Ele geçirilen kaçak sigaralar

-Köpeğin duvarları koklaması

-Duvarların balyozla kırılması

-Duvarın içinden çıkan sigaralar

-Genel ve detaylar





