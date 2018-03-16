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Yaşam

Fatih'ta yangın: Binada mahsur kalanlar camdan atladı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi

16 Mart 2018 04:02

İstanbul Fatih’te 3 katlı bir binada çıkan yangında üst katta mahsur kalan 2 kişi, pencereden atlamaları sonucu yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın giriş katındaki merdiven boşluğunda bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Üst katta bulunan 4 kişi merdiven boşluğunda oluşan yoğun duman dolayısıyla mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlardan 2'si, yaşadığı panik nedeniyle pencereden atladı. Atlamaları sonucunda vücutlarında kırıklar oluşan 2 kişi, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen diğer 2 kişi de itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarılarak aynı hastaneye gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

 

 

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