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Yaşam

Fatih'in Endonezya'ya gönderdiği toplar Hollanda'da sergileniyor

Açe Sultanlığı'na gönderilen toplar 300 yıl sonra savaş ganimeti olarak Hollanda'ya götürülmüş

16 Mayıs 2017 12:52

Hollanda’nın Arnhem kasabasındaki Bronbeek Tarih Müzesi’ndeki topların Kanuni Sultan Süleyman tarafından bugünkü Endonezya’ya gönderilen toplar olduğu ortaya çıktı.

Türk-Arap Dünyası Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü, 1562’de Açe Krallığı’na gönderilen topların 1857’de savaş ganimeti olarak Hollanda’ya götürüldüğünü söyledi. 6 savaş topunun yaklaşık 15 bin kilometre yolculuktan sonra sergilendiği öğrenildi.  

Endonezya’nın bir adası olan Açe’de kurulan Açe İslâm Sultanlığı’na 1521 yılında verilen Osmanlı toplarının hikâyesini araştıran Türk-Arap Dünyası Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Tütüncü ilginç bilgilere ulaştı.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, 16. yüzyılın ortalarında Portekizlilerin Sumatra Adası’nı işgal etmeleri ve sürekli Açe İslâm Sultanlığı’na saldırması üzerine topların Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yardım amacıyla gönderildiği ortaya çıktı. Yaklaşık 300 yıl sonra savaş ganimeti olarak Hollanda’ya götürülen topların halen Arnhem kasabasındaki Bronbeek Tarih Müzesi’nde sergilendiği öğrenildi. Dr. Mehmet Tütüncü, “Dr. Ali Güler ile birlikte yaptığımız araştırmada Açe’de kullanılan bu topların daha sonra Endonezya’nın Hollanda sömürgesi olmasıyla savaş ganimeti olarak götürüldüğünü belirledik. 6 topun Hollandalı askerlere huzurevi olarak yapılan müzeye konulduğunu gördük” dedi.

 

7 tonluk acı biber topu  

 

Müzede 6 bin 800 kg’lık acı biber topu, 5 bin 800 kg’lık hayvan süslemeli top, 5 bin 600 kg’lık bayrak, 2 bin kg’lık parçalanmış top, 4 bin 700 kg’lık yaprak motifli top, 3 bin kg’lık sade topun Açe İslam Sultanlığı tarafından kullanıldığı belirlendi.

 

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