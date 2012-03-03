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'Fatih Sultan Mehmet'in atı satılık

“Fetih 1453”te Fatih Sultan Mehmet’in atı olarak büyük rol üstlenen ‘Reis’ ile Selim Kurtoğlu’nun İpek Tuzcuoğlu’na hediye ettiği Arap tayı ‘Destan’ satılıyor.

03 Mart 2012 04:44

T24- “Fetih 1453”te Fatih Sultan Mehmet’in atı olarak büyük rol üstlenen ‘Reis’ ile Selim Kurtoğlu’nun İpek Tuzcuoğlu’na hediye ettiği Arap tayı ‘Destan’ satılıyor.

Hürriyet'in kelebek ekindeki habere göre, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İpek Tuzcuoğlu ile evlenen Enver Selim Kurtoğlu’nun Kemerburgaz’daki Alkuzu Çiftliği’nde bulunan iki atı satılıyor. “Fetih 1453” filminde de rol alan Reis ile Kurtoğlu’nun eşine hediyesi olan Destan, bakım masrafları karşılanmadığı gerekçesiyle satılığa çıkarıldı. Çiftlik sahibi, atlar için Facebook’taki sayfasında satılık ilanı yayınladı:

Atları burada unuttu

“Selim Kurtoğlu’nun atları Reis ve Destan, maalesef artık satılık. Mayıs 2011’den itibaren çiftliğimizde gözümüz gibi baktığımız Reis, film setinde çok emek verdi. Anlaşmaya göre tüm bakımı Aksoy Prodüksiyon tarafından karşılanacakken tek kuruş bile ödenmedi. Daha sonra Selim Bey bir kısım ödeme yaptı ama o da nişan, evlilik, seyahatler araya girince atları burada unuttu. Kendisine bir türlü ulaşamadık ama atlara daha fazla bakamayacağız. Birikmiş masrafları karşılayabilmek için atları toplam 20 bin TL’ye satıyoruz.”

 

 

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