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Fatih ve Zeytinburnu'na 12 saat süreyle su verilemeycek

İSTANBUL, (DHA) Ömerli-Bahçelievler isale hattında arıza onarım çalışması nedeniyle bu akşam saat 22:00 ile yarın 10

13 Aralık 2017 14:06

İSTANBUL, (DHA) Ömerli-Bahçelievler isale hattında arıza onarım çalışması nedeniyle bu akşam saat 22:00 ile yarın 10.00 saatleri arasında 12 saat süreyle, Fatih\'in bazı bölgeleri ile Zeytinburnu\'nun tamamına su verilemeyecek.

İSKİ\'den yapılan açıklamaya göre su alamayacak bölgeler şöyle:

Fatih İlçesi: Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Koca Mustafa Paşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük Mahalleleri ve Topkapı Mahallesi Alt kotları

Zeytinburnu İlçesi:  Tamamı

 

 

 

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