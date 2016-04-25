T24 LogoT24 Logo
Magazin

Fatih Ürek: Zayıflamam 200 bin liraya mal oldu

"Sahnede kocaman göbek taşımaktan yorulmuştum, 30 kilo verdim ama fazla geldi"

25 Nisan 2016 13:24

Mide küçültme operasyonuyla kilo veren şarkıcı Fatih Ürek, “Zayıflamam 200 bin TL’ye mal oldu. Giyinmeyi çok seviyorum” dedi.

Fatih Ürek, Gürcistan’ın Batum şehrindeki bir otelde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, bir yandan masaları gezerek konuklarıyla fotoğraf çektirdi. Ürek şöyle konuştu:

“Çok mutluyum. Sahnede kocaman göbek taşımaktan yorulmuştum. 30 kilo verdim ama fazla geldi. O yüzden 5 kilo geri aldım. Zayıfladığım için masraf oldu. Ayakkabınumaram bile iki numara küçüldü. Eski kıyafetlerimi küçülttürdüm ama çok masrafa girdim. 200 bin TL’ye mal oldu. Giyinmeyi çok seviyorum” 

ETİKETLER

fatih ürekgöbekkilo vermek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24