Fatih Ürek: Zayıflamam 200 bin liraya mal oldu

Mide küçültme operasyonuyla kilo veren şarkıcı Fatih Ürek, “Zayıflamam 200 bin TL’ye mal oldu. Giyinmeyi çok seviyorum” dedi.

Fatih Ürek, Gürcistan’ın Batum şehrindeki bir otelde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, bir yandan masaları gezerek konuklarıyla fotoğraf çektirdi. Ürek şöyle konuştu:

“Çok mutluyum. Sahnede kocaman göbek taşımaktan yorulmuştum. 30 kilo verdim ama fazla geldi. O yüzden 5 kilo geri aldım. Zayıfladığım için masraf oldu. Ayakkabınumaram bile iki numara küçüldü. Eski kıyafetlerimi küçülttürdüm ama çok masrafa girdim. 200 bin TL’ye mal oldu. Giyinmeyi çok seviyorum”