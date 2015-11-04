Fatih Ürek, sosyete yağmasını anlattı: Nur Abla'nın tansiyonu düştü; VIP diye çağrıldık saldırıya uğradık

Bir alışveriş mağazasının lüks bir moda evine ait koleksiyonunu satışa sunmasıyla tam bir izdiham yaşandı. Aralarında modacı Nur Yerlitaş ve şarkıcı Fatih Ürek gibi tanınmış simaların da bulunduğu kalabalık, itişip kakışarak lüks kıyafetleri kapıştı. Olayın ‘mağdur’larından Ürek, kendisinin çok eğlendiğini söyleyerek, “Nur Abla (Yerlitaş) çok üzüldü, tansiyonu düştü” dedi. Ürek, "VIP diye çağrılıyorsun, ama orada neredeyse saldırı uğruyorsun! İşin bu tarafı kötü tabi" şeklinde konuştu.

Radikal’den Ümit Buget’in haberine göre; Zorlu Center'daki H&M mağazası dün Fransız lüks moda evi Balmain'in koleksiyonunu özel davetliler için satışa sundu. Mağaza kapısında benzeri zor görülecek bir izdiham yaşandı. Olayın ‘mağdur’larından Fatih Ürek, “Bütün dünya jet sosyetesinin yaptığı bir şey aslında. Ben bunu New York’ta, Paris’te, Londra’da gördüm” dedi.

Ürek’in olayla ilgili açıklamaları şöyle:

Öncelikle söyleyeyim ki 'jet sosyete' oradaydı, çok ünlü isimler vardı. Bu çok ekstrem bir modacı, normalde mağazasında 50-60 bin liraya varan ürünleri olan çok özel bir koleksiyon ve çok uygun fiyatlarla geldi. Benim de tarzımı yansıttığı için görmek istedim ama olanlar karşısında şok geçirdim, şaşırdım kaldım. Dünyanın her tarafında olan 'eğlenceli' bir şey, biz de çok eğlendik, güldük. Bütün dünya jet sosyetesinin yaptığı bir şey aslında. Ben bunu New York’ta, Paris’te, Londra’da gördüm. O ilk kargaşa anından sonra çok da güzel şeyler aldım. En son "Oradaki cansız mankeni soyun' dedim ve onun üstündekini de aldım. Korku ve komedi bir arada yaşandı. İnsanlar panik oldular, çığlık attılar, tabi çok abartılı, tuhaf hareketler de oldu. Nur Abla (Yerlitaş) çok üzüldü, tansiyonu düştü, çok kızdı. VIP diye çağrılıyorsun, ama orada neredeyse saldırı uğruyorsun! İşin bu tarafı kötü tabi. Ama son tahlilde çok eğlendik ve alışveriş de yaptık. Ben 2-3 bin liralık bir alışveriş yaptım. İstediklerini alamayanlar, psikoza girip ağlayanlar oldu.

Balmain ve H&M markasının ortak reklamı şöyle: