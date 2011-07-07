Fatih Ürek 'Kırkpınar Ağası' olmayacak

T24 - ''Kırkpınar Ağalığı''na önceki yıllarda talip olan şarkıcı Fatih Ürek, yıllar geçtikçe bu hevesini de kaybetti.



Ağalık ihalesine gireceğini açıkladığı dönemde tepkiler alan Ürek yaptığı açıklamada, bu yıl Edirne'ye sadece Kırkpınar Kültür Haftası'nda konser vermek için geleceğini söyledi.



Ağalık ihalesine girme düşüncesinin geçmişe dayandığını ifade eden Ürek, şimdilerde bu işe ayıracak vaktinin olmadığını belirtti.



Ürek, Kırkpınar Ağalığı'nın önemli bir müessese olduğunu vurgulayarak, ''650 yıllık köklü tarihiyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, kültürümüzde önemli bir yere sahip. Bu kültürün içinde yer alan ağalık da çok önemli. Bu yüzdende bu işi en iyi kim yapabiliyorsa o yapsın. Geçmişte böyle bir düşüncem vardı. Ancak inanın şu anda buna ayıracak bir mesaim de yok, vaktim yok'' dedi.





Belediye Başkanından ihale şartnamesi dahi almıştı



Bundan 5 yıl önce 645. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin elinden ağalık ihalesi şartnamesini almak için 2005 yılında Edirne'ye kadar gelen Fatih Ürek, Kırkpınar'a renk getireceği için aday olacağı açıklamalarında bulunmuş ve güreş camiasından pek çok kişinin de tepkisini almıştı.



Bu tepkilere rağmen, Kırkpınar ağalığını herkesin yapabileceği görüşünü savunan Ürek, ''Ben bir sanatçıyım, Kırkpınar'ı sanatçı gözüyle görüyorum. Bu işte yaratıcılığım var. Kırkpınar'ı daha renkli bir hale getireceğim. Hatta uluslararası düzeyde olabileceğini bile düşünüyorum'' şeklinde açıklama yapmıştı.



Adaylık için mücadele eden Fatih Ürek, 645. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık koç ihalesine katılmamış, ağalık ihalesini o yıl Gümüşhaneli tüccar Adem Tüysüz 180 bin liraya kazanmıştı.





Kırkpınar'da ağalık öğesi



Ağa, Kırkpınar güreşlerinin en temel ögelerinden birisidir. Ağalık müessesesi önceleri pehlivanları güreşe çağıran, yarışmaları düzenleyen, konukları ağırlayan, yemek ve yatacak yer temin eden, örf ve adetlere uygun olarak güreşlerin yapılmasını uygulayan kişiydi. Günümüzde bunların büyük bölümünü Edirne Belediyesi karşılamaktadır. Ağalık koçu ise her yıl yapılan güreşler sırasında temsili olarak ortaya konulan koçu açık artırmada alan kişi ağa olur.





