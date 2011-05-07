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‘Fatih Ürek ile oynuyor bizi beğenmiyor!’

Şahan Gökbakar, oyuncu Hüseyin Avi Danyal’ın oyunculuk ile ilgili açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

07 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şahan Gökbakar, oyuncu Hüseyin Avi Danyal’ın oyunculuk ile ilgili açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, bir röportajdaki açıklamalarına kızdığı Hüseyin Avni Danyal’a fena kızdı. Gecce.com’un sahibi Kenan Erçetingöz’e dert yanan Gökbakan’ın zehir zemberek mesajının orjinal hali şöyle:

“Şimdi sizin siteyi açtım ve Hüseyin Avni Danyal adlı aktorrrr!! Abimizin bir rop. yayınlanmış. Başlık: popüler olmayı istemezdim!! Sanki bu abimizi Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu iken İstanbullara silah zoruyla getirdiler. Hem para kazanacan, hem de yediğin kaba tükürecen.. Bu 1...



Recep İvedik  

Abi 2. Konu ki bu büyük sahtekarlıktır. Diyor ki aktorrr!!! Abimiz.. ‘Türk sineması sektör olmalı. Bazı kötü örneklerin gişe yapmasına olumsuz bakılmasını doğru bulmuyorum. (bunu diyerek zaten olumsuz bakıyo). Türk sineması sektör olursa seyirci İvedik ’e mi gideyim, sanat filmine mi gideyim diye düşünmeye başlar. Haa ben popüler bir filmde oynar mıyım? Oynamam!” diyor... İşin en acı tarafı da bu. Çünkü bu aktoorrrr!!!! Abimiz ‘Çinliler geliyor’ diye bir filmde, ardından ise Fatih Ürek ’le dikkatini çekerim abi, Fatih Ürek’le “Şeytanın papucu” filminde oynuyor. Abi biri bu sahtekarlıklara ‘dur’ desin...¡


twitter’da isyan etti!

YENİ BİR ‘YAVŞAK’ VAKASI

Sosyal paylaşım sitesi twitter’da sayfa açan Şahan Gökbakar ‘Bunlar benim Hıdırellez dileğim’ diyerek genel bir göndermede bulundu:

- Orta yaşlı ve sahtekar: Eski tiyatrocu, para arzusu nedeniyle şimdinin dizi oyuncusu, iki arada bir derede kalmış yavşak ruhlardan kurtulalım..

- Kendilerine göre rezilliklerini örtmenin yolunu, başkalarına başkalaşmakla sağlamaya çalışan itibar fakirlerinden kurtulalım..

- Bu laflarım, kıçının kılları kadayıf olmuş ve tek ihtirasının yeni nesili b.klamak olan tüm oldfartlara (bunaklara) gitsin.. Yaşlarına hürmeten...



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