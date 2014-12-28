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Fatih Ürek: Annemle ablam kanser, ikisine de kızgınım

Şarkıcı Fatih Ürek, annesi ve ablasının kanser tedavisi gördüklerini söyledi

28 Aralık 2014 10:24

Şarkıcı Fatih Ürek, annesi ile ablasının kanser tedavisi gördüğünü söyleyerek, “Hasta olmalarından sonra ikisini de görmedim. Göremem, içim kaldırmaz. Kendilerine bakmadıkları için çok kızgınım. Şimdi tedavi görüyorlar” dedi.

Fatih Ürek evinin kapılarını “Nazlı Ilıcak’la Pazar Gezmesi”ne açtı.

Programda dikkat çeken açıklamalar yapan şarkıcı, annesi ve ablasının kanser tedavisi gördüklerini söyledi. İkisine de çok kızgın olduğunu belirten Ürek, şöyle konuştu:

“Hasta olmalarından sonra ikisini de görmedim. Göremem, içim kaldırmaz. Kendilerine bakmadıkları için çok kızgınım. Şimdi tedavi görüyorlar. Ailenin en küçüğü ama en güçlüsü benim. Çok naif, yumuşak bir insan gibi görünsem de çok sertimdir.”

30 yılı aşkın süredir sahnelerde olan Ürek, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını da iddia etti:

“Genel anlamda bir çekememezlik var. Beni çok yeni zannediyorlar. Ben 30’u devirdim. Önce tiyatro sanatçısı oldum, sonra müziğe girdim. Sahneye yıllarımı verdim ama benim sanatımı kabul etmiyorlar.”

 

Göbek adım Sultan Mehmet

 

Fatih Ürek, programda adının, annesinin rüyasında bir dede görmesiyle koyulduğunu, göbek adının da ‘Sultan Mehmet’ olduğunu açıkladı.

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