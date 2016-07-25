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15 Temmuz Darbe Girişimi

Fatih Üniversitesi çalışanlarına soruşturma

Üniversite, OHAL kapsamında yayımlanan ilk kararnameyle kapatılmıştı

25 Temmuz 2016 19:38

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, OHAL’de yayımlanan ilk kararname ile kapatılan 15 üniversiteden birisi olan Fatih Üniversitesi bünyesinde daha önce çalışan öğretim üyeleri ve personeller hakkında soruşturma başlattı.

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 9 Haziran'da Vakıflar Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Fatih Üniversitesi’nin kurucusu Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfına kayyım atanmasına karar vermişti.

Üniversite, darbe girişiminin ardından Yükseköğretim Kurulunda (YÖK), Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılmıştı.

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