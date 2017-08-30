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Yaşam

Fatih Tezcan'dan kadın cinayetlerini meşrulaştırma girişimi: Devlet, bir sapığın kanununa göre davranıyor

"Baba çocuklarının velayetinin istediği anda devlet, çocukları babaya vermek mecburiyetindedir"

30 Ağustos 2017 02:55

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Mağdur Hakları Yasa Tasarısı Meclis’e sunulması tartışılırken AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Tezcan, "Medeni kanunun velayet maddeleri değiştirilmedikçe bu işkenceden dolayı yaşanacak tüm kadın cinayetlerinden direkt olarak devlet sorumludur" ifadelerini kullandı.

Tezcan, resmi hesabından yaptığı paylaşımlarda “Devlet, babayla çocuklarının arasına giremez, çocukların Din ve Devlet Düşmanı anneyle ve çevresindeki tiplerle zehirlenmesine sebep olamaz” dedi. Tezcan mesajlarının devemında "Devlet 150 sene önce İtalya'da yaşamış bir sapığın kanunlarına göre davranarak Müslüman babalarla Müslüman çocukları birbirinden ayıramaz" ifadelerini kullandı.

Mağdur Hakları Yasa Tasarısı,  icra yoluyla çocuk teslimini kaldırıp, boşanma hallerinde eski kocanın çocuğu evde görebilmesine imkan sağlıyor. 


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