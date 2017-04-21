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Medya

Fatih Tezcan’dan Cemil Barlas’a: Hasta kokainman!

"Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin başına geçtikten sonra olacaklara kimse şaşırmasın"

01 Mayıs 2017 19:24

analizmerkezi.com isimli sitede yazar olan Fatih Tezcan, 1ANTV’de yorumculuk yapan Cemil Barlas’” Hasta kokainman” ifadesini kullandı.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye geçtikten sonra bir “temizlik yapacağını” söylerken, bu “temizliğe” ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) başlanacağını söyledi. Tezcan, bundan sonraki süreç için de “Bu süreçte sanki CB Erdoğan'a yakınmış da ona sufle veriyormuş gibi etiket yapan medya sahtekarları da temizlikten paylarını alabilirler” dedi.

Tezcan, daha önce Barlas’ın “Türkiye’yi artık Tayyip Erdoğan temsil ediyor, biz söylüyoruz ama kendi kafasına göre yapmıyor” ifadelerini kullandığı bir haberin fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı:

“Canlı yayınlarda ‘Biz söylüyoruz Erdoğan yapıyor’ diyebilen hasta kokainmanlar medyadan temizlenmezse, yapılacak her temizlik gölgede kalır”

 

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Fatih TezcanCemil Barlaskokainman
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