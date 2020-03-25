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Medya

Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

25 Mart 2020 13:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın şikâyeti sonrası iktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KRT TV'de yer alan habere göre, CHP'li Ağbaba'nın avukatı Hüseyin Can Güner, müvekkiline sosyal medyadan 'Çakal, alçak, namusun varsa, şerefin varsa, iftiracı' hakaret ve suçlamalarında bulunan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından ifadesi alınmak için çağrılmasına rağmen ifade vermeyen Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılması talep edildi.Tezcan geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımda; "Ve bu Veli Ağbaba bana saçmasapan bir bahaneyle dava açmış işimi gücümü bırakıp mahkemeye gidip ifade vermem gerekiyor öyle mi?!" ifadelerine yer vermişti.

 

 

 

 

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