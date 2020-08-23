Fatih Tezcan'dan Burhan Kuzu'ya: Makam manyağı, ezik profesör

T24 Haber Merkezi

Eski AKP Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun UEFA Avrupa Ligi finalinde kupayı kazanan İspanyol takım Sevilla ile ilgili attığı tweet, Kuzu'yu Fatih Tezcan la karşı karşıya getirdi.

Burhan Kuzu söz konusu tweet'inde Sevilla'nın başarısını kutlayarak "Bizim takımlarımız için de hedef Avrupa olmalıdır. Tesadüfen kazanılan bir şampiyonluğa güzelleme yapmayı bırakıp, Sevilla gibi istikrarlı ve başarılı olmayız" diye yazdı.

Kuzu'nun bu tweet'ini alıntılayan Fatih Tezcan ağır ifadelerle Kuzu'yu FETÖ olmakla suçladı. Tezcan, Kuzu'nun "Tesadüfen şampiyonluk kazanan" ifadesine gönderme yaparak "Bu ülkedeki en büyük tesadüf senin gibi 'makam manyağı' bir eziğin profesör olabilmesidir. Erdoğan'a kininden dolayı AK Parti'ye bu kez de Galatasaray üzerinden ters saldırmışsın. Ne oldu Burhan? " dedi.

Burhan Kuzu'nun 22 Ağustos tarihli tweet'ini daha sonra sildiği görüldü.

Süper Lig şampiyonluğunu bu yıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği Başakşehirspor kazanmıştı.