Fatih Tezcan, CHP'li Ağbaba'ya yönelik hakaret içerikli tweetini paylaştı: Mahkeme şahsımı tazminata mahkûm edip banka hesabıma haciz koydurmuş

İktidara yakınlığıyla bilinen 'gazeteci' Fatih Tezcan, 2019 yılında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yönelik hakaret içerikli tweetini paylaşarak, tazminata mahkûm edildiğini ve banka hesabına haciz konduğunu söyledi.

Susurluk JİTEM davasında beraat kararlarını bozan hâkimleri hedef göstermesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Fatih Tezcan, "CHP’li Veli Ağbaba’nın Selçuk Bayraktar’a attığı iftiraya verdiğim cevaptan dolayı mahkeme şahsımı tazminata mahkum edip banka hesabıma haciz koydurmuş. Veli Ağbaba hâlâ twite cevap verememiştir. Takdir sizin" diyerek banka hesabının fotoğrafını ve hakaret içerikli tweetlerini paylaştı.

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Ne olmuştu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde. Bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok; T3'e 41 trilyon liralık destek verildiğini söylüyoruz. İBB'nin dosyaya gönderdiği bu protokol mü yalan?" iddiasında bulunmuştu.

Kimseden bağış ve yer devir veya tahsis alınmadığını ileri süren Bayraktar, “Bize aktarılan bir kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor?” sorularını yöneltti. Bayraktar, İmamoğlu'nun Twitter paylaşımına "Gururla reklamını yaptığınız Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden T3 Vakfı’na partinizin vekili Veli Ağbaba tarafından ahlaksızca iftira atılıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu, ya siz bu iftiraları tekzip edin, ya biz İBB ile devam eden DENEYAP işbirliği protokolünü feshedelim" ifadeleri ile cevap vermişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Fatih Tezcan da, Twitter'dan Ağbaba'ya yönelik, "Veli Ağbaba! Selçuk Bayraktar sana diyor lan alçak! Şeref namusun varsa 41 trilyonu ispatla diyoruz biz de! Selçuk’un SİHA’ları müttefikiniz PKK’yı vurdu diye mi ağlıyorsun CHP’li çakal! (Bu twit, iftirasından dolayı bu CHP’li şahsa özel ‘hakettiği dilce’ yazılmıştır)" diye yazmıştı.