T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim'in Porto planı...

Konrtatak oyununda Rodrigues ile Onyekuru birlikte Terim'in kozları olacak  Serhan TÜRK, İstanbul (DHA) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Porto ile çarşamba günü yapacakları  maç için oyun planı üzerindeki çalışmalar

01 Ekim 2018 15:06

Konrtatak oyununda Rodrigues ile Onyekuru birlikte Terim\'in kozları olacak 

Serhan TÜRK, İstanbul (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nda Porto ile çarşamba günü yapacakları  maç için oyun planı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. 
Emre Akbaba\'nın Erzurumspor maçında sakatlanıp sezonun ilk yarısını kapatması ve Ndiaye\'nin sarı kart cezalısı olması, kritik Porto deplasmanında Terim\'in orta sahadaki alternatiflerini azaltıyor. 
Tecrübeli hocanın, orta sahada Donk, Fernando, Belhanda üçlüsünü sahaya sürüp, kanatlarda Rodrigues ile Onyekuru\'ya şans tanıması bekleniyor. Porto\'nun iç saha avantajı nedeniyle oyunu rakip sahaya yıkması beklenirken, özellikle hızlı hücumlarla Rodrigues ve Onyekuru\'nun süratinden yararlanmak isteyen Terim, 2 kanat oyuncusuyla birlikte sahaya çıkacak. 
Erzurumspor maçında adalesinde zorlanma oluşan Eren Derdiyok\'un ise iyileşmesini bekliyor. Sağlık heyetinin, Eren\'in tedavisi için yoğun mesai harcadığı, tecrübeli futbolcunun 11\'de sahaya çıkmasının beklendiği kaydedildi. 
Fatih Terim, savunma hattında da değişime gitmeyi planlıyor. Sağ bekte Linnes, sol bekte ise Nagatomo\'ya forma vermesi beklenen Terim\'in, stoperdeki tercihlerinin Maicon-Serdar ikilisi olacağı öğrenildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KonrtatakRodriguesOnyekuruTerimTÜRKDHA Galatasaray Teknik Direktörü Fatih TerimLigiGrubu PortoAkbaba ErzurumsporNdiayePortoDonk Fernando BelhandaEren DerdiyokSağlıkErenSağLinnesNagatomoMaiconSerdar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24