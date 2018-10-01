Fatih Terim'in Porto planı...

Konrtatak oyununda Rodrigues ile Onyekuru birlikte Terim\'in kozları olacak

Serhan TÜRK, İstanbul (DHA)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nda Porto ile çarşamba günü yapacakları maç için oyun planı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Akbaba\'nın Erzurumspor maçında sakatlanıp sezonun ilk yarısını kapatması ve Ndiaye\'nin sarı kart cezalısı olması, kritik Porto deplasmanında Terim\'in orta sahadaki alternatiflerini azaltıyor.

Tecrübeli hocanın, orta sahada Donk, Fernando, Belhanda üçlüsünü sahaya sürüp, kanatlarda Rodrigues ile Onyekuru\'ya şans tanıması bekleniyor. Porto\'nun iç saha avantajı nedeniyle oyunu rakip sahaya yıkması beklenirken, özellikle hızlı hücumlarla Rodrigues ve Onyekuru\'nun süratinden yararlanmak isteyen Terim, 2 kanat oyuncusuyla birlikte sahaya çıkacak.

Erzurumspor maçında adalesinde zorlanma oluşan Eren Derdiyok\'un ise iyileşmesini bekliyor. Sağlık heyetinin, Eren\'in tedavisi için yoğun mesai harcadığı, tecrübeli futbolcunun 11\'de sahaya çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Fatih Terim, savunma hattında da değişime gitmeyi planlıyor. Sağ bekte Linnes, sol bekte ise Nagatomo\'ya forma vermesi beklenen Terim\'in, stoperdeki tercihlerinin Maicon-Serdar ikilisi olacağı öğrenildi.

