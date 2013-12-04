Fatih Terim'in kızına hakaretten hapis cezası aldı

Galatasaray Spor Kulübü Kongre üyesi Arif Hikmet Çalıkoğlu, Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'e hakaret ettiği gerekçesiyle 87 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çalıkoğlu'nun cezası bin 740 liraya çevrildi.

Terim, dilekçesinde suçun 6 Nisan 2013 tarihinde Mersin İdman Yurdu ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında meydana geldiğini belirtmişti. Şikayet dilekçesinde maç sırasında hakemlere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle sahadan çıkarılmasına tepki gösteren Çalıkoğlu'nun, Fatih Terim hakkında küfürlü konuştuğu anlatıldı. Bunun üzerine yanında bulunan kişilerin, Terim'in kızı Merve Terim Çetin'i kastederek "Sus kızı geliyor!" demesi üzerine küfrettiği öne sürüldü.

Bu iddialar üzerine Çalıkoğlu hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın bugün görülen 2. duruşmasına şikayetçiler Fatih Terim ile kızı Merve Terim Çetin ve sanık Arif Hikmet Çalıkoğlu katılmadı.

Terim ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bu hakaret durumunun müvekkillerini zor duruma düşüren bir konu olmasına rağmen şikayet konusu yapıldığını söyledi. Avukat Epözdemir, ortadan hiçbir şey yokken böyle şikayette bulunmasının müvekkili Terim'i zor duruma sokacağını belirterek, "Zaten olayın ardından sanık Çalıkoğlu, müvekkilim Fatih Terim'den özür dilemiştir. Bu da hakaret suçunun oluştuğunu göstermektedir." dedi.

Sanık Çalıkoğlu'nun avukatı Gülendam Şan Karabulutlar ise, "Olay sırasında müvekkilimin yanında kızı vardır ve kızının yanında hakaret etmesi söz konusu değildir. Özür dileme sebebi ise kendisinin fanatik bir Galatasaraylı olması ve Fatih Terim hayranı olmasından kaynaklanmaktadır." şeklinde konuştu.

Duruşma sonunda, iddia edilen hakaret suçunun şikayetçi Fatih Terim'in stadyumdan çıkarılmasından sonrasına ilişkin olduğuna hükmedildi. Bu nedenle ihtilat (Kişinin gıyabında bir hakaret suçunun işlenebilmesi için hakaretin 3 kişi ile paylaşılması) unsurunun oluşmadığı ve suç unsurunun da meydana gelmediğini belirten mahkeme, Çalıkoğlu'nun Fatih Terim'e yönelik hakaret suçlamasıyla ilgili olarak beraatine karar verdi.

Mahkeme, şikayetçi Merve Terim Çetin'e yönelik hakaret suçlamasıyla ilgili olarak şikayetçinin olay yerinde bulunması nedeniyle Çalıkoğlu hakkında 90 gün hapis cezası verdi. Hakaret suçu alenen işlendiği için önce 105 güne çıkarılan ceza daha sonra sanığın mahkemedeki iyi hali nedeniyle de ceza 87 güne düşürüldü. Hapis cezası günü 20 liradan toplam bin 740 lira para cezasına çevrilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

6 Nisan 2013 tarihinde Galatasaray ile Mersin İdman Yurdu arasında oynanan futbol maçı sırasında Fatih Terim, hakem kararı ile sarf ettiği sözler ve üslubu nedeniyle stadyumdan çıkarılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Fatih Terim'e iki ayrı hakeme yönelik hareketinden dolayı toplam 4 maç ve müsabaka temsilcisine hakaretinden dolayı da 3 maç olmak üzere 7 maç ceza vermişti.