Fatih Terim’in kızı evlendi

T24 - Milli Takımlar eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, işadamı Ahmet Baran Çetin ile evlendi.





Milli Takımlar eski teknik direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim ile işadamı Ahmet Baran Çetin, Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen düğünle evlendi.

Merve Terim’in nikah şahitliğini Müfit Erkasap ile Turhan Demidal; Ahmet Çetin’in şahitliğini ise Kerem Ertan ile Murat Erciyes yaptı. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.

Düğün ve sonrasında düzenlenen kokteyle spor, siyaset ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı.

Düğünde basın mensuplarının görüntü alınmasına izin verilmedi.



