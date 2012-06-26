Fatih Terim'in kızı Buse'ye Bodrum'da saldırı

Fatih Terim'in küçük kızı Buse, Bodrum'daki Ship A Hoy'un tuvaletinde bir kızın saldırısına uğradı. Buse; tokat ve başına çanta yedi!

Milliyet'in haberine göre, hafta sonu Bodrum'a giden Buse Terim, cumartesi gecesi arkadaşıylarıyla Ship A Hoy'a gitti. Tuvalet kuyruğun giren Buse ile sarışın bir kız arasında sıra kavgası çıktı. Sonradan, sorunlu olduğu öğrenilen kız, Buse'ye tokat atıp başına çantayla vurdu. Araya diğer müşteriler girdi.



Yerine dönen Buse, durumu anlatınca gruptaki erkek arkadaşları kızı bulup hırpaladı. Kızın daha sonra kanlar içinde jandarmaya gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak mekandaki bir garsonun şahitliğiyle kızın kırık bir şişeyle kendi kolunu, bacağını kesip öyle jandarmaya gittiği ortaya çıktı. Finalde taraflar barıştı.