'Fatih Terim'in keyfi için 3 milyon Euro verdik'

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Brezilya ile oynanan hazırlık maçı nedeniyle Brezilya’ya 3 milyon Euro verdik. Tüm bu paralar Fatih Terim’in keyfi için. Birçok kulüp bu parayı rüyasında bile göremez” dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın saha içi ve saha dışında yaşadığı olaylar, TBMM'nin de gündemine geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde ay yıldızlı ekibimizin durumu milletvekilleri arasında tartışmaya yol açtı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Brezilya yenilgisinin ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e sahip çıktığını hatırlatarak, “Çıksın Fatih Terim mi oynasın dedi. O zaman çıksın kendi oynasın” deyince, AK Partililer, “Bahçeli oynasın desek uygun olur mu?” tepkisini gösterdi.

Erkan Akçay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fatih Terim hakkındaki sözlerini hatırlatınca tartışma çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da Türkiye’nin son yıllarda sporda hiç başarılı olmadığını savunarak, “Önemli paralar harcıyoruz, ama sporu yurt sathına yayamadık. Brezilya ile oynanan hazırlık maçı nedeniyle Brezilya’ya 3 milyon Euro verdik. Tüm bu paralar Fatih Terim’in keyfi için. Birçok kulüp bu parayı rüyasında bile göremez” dedi.