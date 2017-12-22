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Yaşam

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü sosyal medyayı salladı; işte dikkat çeken paylaşımlar

Abdurrahim Albayrak'ın "Oh be, oh be. Şimdi güzel olacak. Aylavyu" mesajı dikkat çekti

22 Aralık 2017 23:07

Fatih Terim, Galatasaray Kulübü ile 4. ke imzaları attı. Sarı-kırmızılarla anlaşmaya vardığına dair ilk haberi sosyal medyada duyuran Terim'in "Nerede kalmıştık?" mesajı ise paylaşım rekoru kırdı. Twitter’da tt listesinde zirveye oturan Fatih Terim’i sarı kırmızılı taraftar mesaj yağmuruna tutttu. 

İşte sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar:

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