Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü sosyal medyayı salladı; işte dikkat çeken paylaşımlar

Fatih Terim, Galatasaray Kulübü ile 4. ke imzaları attı. Sarı-kırmızılarla anlaşmaya vardığına dair ilk haberi sosyal medyada duyuran Terim'in "Nerede kalmıştık?" mesajı ise paylaşım rekoru kırdı. Twitter’da tt listesinde zirveye oturan Fatih Terim’i sarı kırmızılı taraftar mesaj yağmuruna tutttu.

İşte sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar: