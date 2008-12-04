Fatih Terim'in damat adayı

Merve Terim'in bir süredir Emre Belözoğlu'nun kuzeniyle ciddi ve evliliğe giden bir beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.



Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki başarısının yanı sıra ailesine düşkünlüğüyle Türk halkının takdirini kazandı. Özellikle kızlarıyla yakından ilgilenen, onların iyi eğitimleri ve kaliteli çizgileriyle her zaman gurur duyan Terim, "Başarımın arkasında yatan en büyük etken ailemdir" diyerek de ne kadar iyi bir aile babası olduğunu kanıtladı. Bu arada Terim'in kızları da hiçbir zaman babalarının yüzünü kara çıkarmadı.



Onayını aldı



Fatih Terim'in büyük kızı Merve evlilik yaşına geldi. Bir süredir eski Galatasaraylı, yeni Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan'la ciddi bir arkadaşlık yaşayan Merve Terim, babasından da onay aldı. Çiftin çevresine göre; Merve Terim ile Volkan önümüzdeki yaz evlilik için hazırlıklara başladı.

