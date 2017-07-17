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Spor

Fatih Terim’in Alaçatı'daki kavga sonrası ilk görüntüsü

Fatih Terim'in burnunun kırıldığı iddia edilmişti

17 Temmuz 2017 02:27

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik bir beldesi olan Alaçatı'da 'damatlarının dükkanını şikayet ettiği' gerekçesiyle kavgaya karıştığı ve burada darp edildiği iddiası tartışılırken Terim, olaydan sonra ilk kez görüntülendi.

Terim’in kızı . Buse Terim’in “Çok özlemişim” ifadesiyle Instagram’da paylaştığı fotoğraf, Terim’in burnunun kırıldığı iddialarına son noktayı koydu. İşte o fotoğraf:

"Fatih Terim yıllardır herkese 'gider' yaptı; benden dayağı yiyip 2 dakikada kaçtı"

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