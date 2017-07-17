Fatih Terim’in Alaçatı'daki kavga sonrası ilk görüntüsü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik bir beldesi olan Alaçatı'da 'damatlarının dükkanını şikayet ettiği' gerekçesiyle kavgaya karıştığı ve burada darp edildiği iddiası tartışılırken Terim, olaydan sonra ilk kez görüntülendi.

Terim’in kızı . Buse Terim’in “Çok özlemişim” ifadesiyle Instagram’da paylaştığı fotoğraf, Terim’in burnunun kırıldığı iddialarına son noktayı koydu. İşte o fotoğraf:

"Fatih Terim yıllardır herkese 'gider' yaptı; benden dayağı yiyip 2 dakikada kaçtı"