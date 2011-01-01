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Yaşam

Fatih Terim'e evine hırsız girdi

Fatih Terim’in evindeki kasadan yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

01 Ocak 2011 02:00

T24 - Fatih Terim’in evindeki kasadan yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.
 
Fatih Terim’in evinde 1 yıldır çalışan Türkmenistan uyruklu Pavlovna Emelov, önceki akşam bir düğüne giden Terim’i cep telefonundan arayarak evdeki kasanın kapısının açık olduğunu iletti. Ünlü teknik adam da İstanbul Sarıyer’de bulunan Dalyan Sitesi’ndeki evine döndü.

Yatak odasındaki çelik kasadan 50 bin TL değerindeki ziynet eşyalarıyla paranın çalındığını gören Fatih Terim hemen polisi aradı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde parmak izi ve kriminal incelemelerde bulundu.

Hırsızlık olayını, Pavlovna Emelov’un haber verdiğini belirten Fatih Terim, evde temizlikçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Mustafa Redzbebov Mustavof’un ise kaçtığını ileri sürdü. İki temizlik görevlisi de şüpheli olarak kayıtlara geçerken, polis Mustavof’un peşine düştü. Evin güvenlik kamera görüntülerine de polis tarafından el konuldu.

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