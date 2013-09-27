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Fatih Terim'e bir damat daha geliyor, Buse Terim evleniyor

Adı daha önce Berk Anat ve Volkan Bahçekapılı'yla anılan Buse Terim'i evlilik heyecanı sardı

27 Eylül 2013 14:11

Fatih Terim'in kızı Buse Terim dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
 
Adı daha önce Berk Anat ve Volkan Bahçekapılı'yla anılan Buse Terim'i evlilik heyecanı sardı. Buse, bir dönem aşk yaşadığı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı ile barıştı. Öyle ki ikilinin nikah masasına oturmak için hazırlıklara bile başladığı iddia edildi.
 
Beyaz Tv'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Mert Öğün bugün müjdeyi verdi.
 
Öğün, "Volkan öyle bir adam ki iki sene boyunca Buse'yi hiç bırakmadı, kalbinden onu atamadı şimdi de aşkının meyvesini alacak. Fatih Terim bu sıkıntılı günleri atlattıktan sonra bir şeyler olacak" açıklamasıyla bombayı patlattı.
 
Başarılı televizyoncu Mert Öğün, Volkan Bahçekapılı ile Fatih Terim'in de aralarının iyi olduğunu belirtti.

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