Fatih Terim'e 4 milyon 365 bin Euro'luk 'işsizlik maaşı'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) görevine son verdiği Fatih Terim'in sözleşmesinde yer alan maddeye göre, Terim'in 15 ay boyunca başka takımda görev almaması halinde federasyon tarafından kendisine 15 ay boyunca her ay 291 bin Euro (1 milyon 193 bin TL) tazminat ödenecek. Bu rakam, Terim'in 15 ay boyunda işsiz kaldığı düşünülürse 4 milyon 365 bin Euro'ya ulaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından Terim'e ödeneceği iddia edilen 3.5 milyon Euro'luk tazminat Türkiye'nin gündemine oturdu.

Terim'in sözleşme fesih maddesi TBMM'nin de gündemine gelirken; hem yazılı hem de görsel basında birbirinden farklı iddialar ve yorumlar da gelmeye devam etti.

Peki Fatih Terim'in sözleşmesinde hangi maddeler yer alıyor, Terim'e ne kadar ödenecek ve hangi şartlar altında tazminat ödenir? Bu soru yanıt buldu.

Terim işsizlik maaşı alırsa 15 ay

sonunda 4 milyon 365 bin Euro alacak

Sporx'in özel haberine göre, 15 Kasım 2018'e kadar TFF ile sözleşmesi bulunan Terim, bu tarihe kadar (15 ay) herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin euro (1 milyon 193 bin lira) tazminat alacak.

Terim'in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin Euro olacak.

Terim, bu ay 15 içerisinde herhangi bir takımda görev alırsa, görev alacağı tarihe kadar TFF tarafından tazminatlar her ay eşit şekilde ödenecek ve Terim'in göreve başladığı tarihte bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacak.

​Örneğin; Terim, ekim ayında Galatasaray'da göreve başlarsa; TFF, Terim'e ağustos ve eylül ayları için toplam 544 bin Euro tazminat ödeyecek ve Terim'in sözleşme tazminat maddesi ortadan kalkacak.

Fatih Terim, herhangi bir takımda görev almazsa federasyondan 1 milyon 193 bin liralık maaşının ilkini ağustosun son gününde alacak.

"Yönetim tazminata karşı"

Sporx ayrıca federasyon yönetiminden bazı isimlerin tazminat haberlerinin ardından Terim'e hiçbir ödeme yapılmaması yönündeki taleplerini TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e ilettiklerini duyurdu.