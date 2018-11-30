Fatih Terim'den sarı kırmızılı taraftara çağrı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı taraftarı yarın Türk Telekom Stadyumu\'nda yapılacak açık antrenmana davet etti.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray taraftarına çağrıda bulundu. Terim, 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park\'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde taraftara açık olarak Türk Telekom Stadyumu\'nda yapılacak son çalışmada tribünleri doldurmaları için sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Fatih Terim, \"Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray\'ın büyük taraftarı, 19.05\'te, Aslantepe\'de buluşuyoruz\" ifadelerini kullandı.

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