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Spor

Fatih Terim'den, engelli taraftara Gomis forması

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- SÜPER Lig'de bu akşam deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasından 7-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaraylı futbolcular, özel uçakla Kastamonu Havaalanı'ndan ayrıldı

04 Mart 2018 03:28

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- SÜPER Lig\'de bu akşam deplasmanda oynadığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasından 7-0\'lık galibiyetle ayrılan Galatasaraylı futbolcular, özel uçakla Kastamonu Havaalanı\'ndan ayrıldı.
Takımın Kastamonu\'ya gelişinde takım otobüsünün önünü keserek forma isteyen ve teknik direktör Fatih Terim\'in forma sözü verdiği taraftar Erol Kaybandı ise formasına kavuştu. Engelli vatandaşa  Gomis\'in forması verildi.

Görüntü dökümü:
- Takımın havaalanına gelişi
- Taraftarların Fatih Terim\'e ilgisi
- Forma alan taraftar
- Taraftarın konuşması

FOTOĞRAFLI

 

 

 

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