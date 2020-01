Fatih Terim'den, Arda Turan yorumu: Yaşanmış çok şey var, konuşsak bir türlü konuşmasak bir türlü

Arda Turan'ın Milli Takımı bırakmasının ardından kameraların karşısına geçen Fatih Terim, "Yarınki maçtan sonra tüm sorulara açıklık getireceğim. Yaşanmış çok şey var, konuşsak bir türlü konuşmasak bir türlü" dedi.

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye yönelik yapılan saldırıdan çok üzgün olduğunu belirten Terim, olay sonrası Arda Turan'ın ay-yıldızlı ekibi bırakma kararı hakkında, "Zaman zaman benim için gerginlikten beslendiğimi duyduğum olmuştur. Beslenmem ama gerginlikten korkmam. Aşırı yük ve stres, alışık olduğum şeylerdir ama iftiralar, yalanlar, belden aşağı vurmalar, binbir türlü oyunlar ve sosyal medyalar, hiç alışamadığım, kabul etmediğim ve edemeyeceğim, bu konularda da taviz veremeyeceğim şeyler. Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı. Ben de gereğini yaptım. Oyuncuyu yanıma çağırdım ve kampta kalamayacağını belirterek, eşyalarını toplamasını istedim. Gönderme kararı benim, milli takımı bırakma kararı onun. Oyuncu, yapmaya kalksa bile, oyuncunun milli takımda oynama şerefini bir gerekçeye bağlama niyeti olsa bile milli takımın ay-yıldızlı formasını pazarlık konusu yapar mıyım? Yapmadım, yapmam, yapmayacağım. Bırakın ona, milli formayı dünyanın en iyi futbolcularına bile pazarlık konusu yaptırmam. Milli görev tevdi edildiğinde, sevenlerimizle karşı karşıya kalabileceğimizi göz önüne alarak, ne acılar çekmemize rağmen sesimizi çıkarmadan burada çalışacağız. Oyuncu, taşımanın şeref olduğu bir formayı giymek için bana şartlar sunacak, pazarlık yapacak. Vah benim memleketim vah, vah benim futbolcum vah, vah benim milli formam vah." diye konuştu.



"Bu olayların dışarıdaki gizli aktörlerini de zaman ortaya çıkacaktır"





Fatih Terim, bu olayların dışırıdaki gizli aktörlerinin zamanla çıkacağını belirterek, "Oyuncuyu almadığım süreçte, araya girmeye çalışanlara rağmen doğrulardan vazgeçmemiştim. Oyuncu benimle pazarlık yapacak öyle mi? Almayan benim. Şimdi 'Hocam, ben gelirim ama şunlar olmazsa gelmem.' mi oldu. Oyuncular, dışarıdan kendilerine iletilen her yalanı ve haberi doğru olarak addedip, ona göre hareket etmemeliler." ifadelerini kullandı.



Kamuoyunu günlerdir meşgul eden birçok olayın yaşandığını belirten Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli takımda görev yaptığım süre içinde herkesten birkaç isteğim olmuştu. Ricam ve beklentimi her zaman anlattım. 'Allah aşkına şu maçlar bitene kadar sabredelim.' dedim. Kavga, hakaret, tartışma, iftira, çekişme, yaşanmamış birçok olay... 'Bunların kamuoyunda tartışılacağı ortamlara sebebiyet vermeyelim. Bu da bizim milli takıma zarar vermesin.' diye sizlerden ricam oldu. Her kampta bunları ifade etmekten yoruldum, hakikaten yorgun düştüm. Aynı şeyleri söyleyip, farklı sonuç beklemek ancak delilerin işi. Sağ olsun herkes buna harfiyen uydu. Ne maçtan 24 saat önce televizyon programına çıkan oyuncum ne maçtan bir gün önce beyanat veren yönetici oldu. Onun için çok teşekkür ederim. Bu ricamı demek ki tutmuşsunuz. Biz 'Oyuncuların motivasyonu, kazanma duyguları ve milli takımın başarısı için herkes üzerine düşen görevi yapsın' derken, birçok insan bu işi bozmak için, milli takımın başarısını önlemek adına hareket etti. Artık yeter."



"Konuşsak bir türlü, konuşmasak diğer türlü"



Yaşananlarla ilgili tüm soruları yarınki Kosova maçından sonra cevaplayacağını aktaran deneyimli teknik adam, "Yüreğim hem kabardı hem de daraldı. Yaşanmış çok şey var. Bizim pozisyonumuzda olanların, çok sıkıntılı bir durumu vardır. Yaşanmış çok şey var. Söylesem; kendime, aklıma, yaşıma, tecrübeme, konumuma, seviyeme, kişiliğime ve karakterime uygun bulmuyorum. Sussam, bir şey söylemesem, 'Konuşmuyor.', 'Demek ki.' diyeceksiniz. Buna da gönlüm razı değil. Konuşmadığım zaman aklınızın karışmasını da istemiyorum. Konuşmadığımız zaman, yalanları, iftiraları ve olmayan şeyleri olmuş varsayacaksınız. Dolayısıyla vah vah. Konuşsak bir türlü, konuşmasak diğer türlü" şeklinde görüş belirtti.



"Kosova gelişen ve iyi bir takım"



Fatih Terim, yaşanan olayların milli futbolcuları etkilememesi için uğraştıklarını belirterek, "Bu pozisyonda sorun çözen kişiyim. Kimsenin merakı olmasın, çözerim. Yarına bir şey taşınmayacak. Futbolcularımız, maçın bilincinde olacak." değerlendirmesinde bulundu. Kosova müsabakasında alınacak galibiyetin önemine değinen Türkiye Futbol Direktörü Terim, "Üç puan bizim için çok önemli. Aldığımız zaman yarın ikinci veya üçüncü de olabiliriz. Hırvatistan ile İzlanda oynayacak. Her sonuç bizim lehimize olacaktır. Geçmişte bir iki akşam bizim aleyhimizde olmuştu. Umut ediyorum yarın akşam lehimizde olur. Kosova futbolunda dünden bugüne çok aşama var. İlk maçta kontrataklarla etkili olmuşlardı. Çok agresif ve dinamik oynuyorlar. Birçok maçta puan almaları gerekirken alamadılar, gol atmaları gerekirken atamadılar. Kosova, her geçen gün daha iyi olan ve dikkat edilmesi gereken bir ekip." ifadelerini kullandı.



Terim, milli takıma aldığı genç oyuncularla ilgili ise "Tecrübeli ve genç karışımı çok önemlidir. Seyrettiğimiz bazı oyuncuların bizimle olmasını istiyoruz. Kamp süresi içinde daha yakından görme imkanınız oluyor. Çağırma önemli ama hayati önem taşımıyor. Orada kalmak önemli. Birçok genç arkadaşımızı çağırıyoruz. Devam da edecek." şeklinde konuştu. Terim, Türkiye'den ayrı bir yerde kamp yaptıklarını belirterek, futbolcularının enerjisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, futbolcuların oruç tutup tutmadığıyla ilgili soru üzerine, "Oyuncularımızın bir kısmı maça uzak bölümlerde oruç tuttu. Maça yaklaştıkça normal gıdasına döndüler. Ramazan ayının önemini bilen bir milli takım ve ülkeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok." diyerek sözlerini tamamladı.



Milli futbolcuların görüşleri



Fatih Terim'in basın toplantısına katılan milli futbolcular Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı ve Berke Özer de Kosova müsabakasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkati çeken Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'a çağrıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Fatih hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Her Türk futbolcusunun hayali A Milli Takım'a gelmek. Benim de hedefim bu onura ulaşabilmekti. Uzun bir yolun en başındayım. Bu, çok zorlu ve zahmetli bir yol. Kendimi gelişmeye adıyorum ve gelişmek için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.



Kosova maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Yusuf, "Çok sıcak ve samimi bir ortam var. Kosova'yı çok iyi analiz ettik. İnşallah yarın 3 puan alarak, önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer ise milli takıma çağrıldığı için şaşırdığını ve inanamadığını kaydederek, şunları söyledi: "Kadro açıklandığı ilk anda haberi babamdan telefonla aldım. Şaşırdım ve inanamadım. Sonra kendim açıp baktım. Burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Beni buraya layık gören başta Fatih hocama, kaleci antrenörümüz Alper Boğuşlu'ya ve Altınordu Kulübü Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ederim. Yolun başındayız. Önemli olan burada kalıcı olmak ve emek vermek. Ben de bunu başarmak istiyorum."



Kosova müsabakasının önemini bildiklerini anlatan Berke, "Her maça olduğu gibi buna da 3 puan için çıkacağız. Bunu da alacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu Emre Akbaba da "Kosova maçı, bizim için çok önemli. Slovenya'da çok güzel bir kamp geçirdik ve rakibimizi analiz ettik. Bu maça 3 puan almak için çıkacağız." diye konuştu.