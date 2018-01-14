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Spor

Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: İşimize bakalım

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, basın mensuplarıyla bir araya geldi

14 Ocak 2018 17:10

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan ile ilgili, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Arda Turan, Medipol Başakşehir için İstanbul'da
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Terim, şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı sorulara yanıt verdi.

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin" diye konuştu.

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