"Fatih Terim yıllardır herkese 'gider' yaptı; benden dayağı yiyip 2 dakikada kaçtı"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzmir'in Çeşme ilçesinin turistik bir beldesi olan Alaçatı'da 'damatlarının dükkanını şikayet ettiği' gerekçesiyle kavgaya karıştı. Kavganın taraflarından Selahaddin Aydoğdu, Terim'in kendisini aradığını söylerek uçakla Alaçatı'ya geldiğini ve "dayak yiyerek kaçtığını" söyledi.

Mekan sahibi Aydoğdu, olayın Fatih Terim'in damatlarının açtığı mekanda 7 metre çit örmesi ve çarşı yönetimi tarafından uyarı almaları sonrası 63 yaşındaki teknik adamın kendisini arayarak "Sen mi şikayet ettin?" diye sormasıyla başladığını söyledi.

Kavganın taraflarından Aydoğdu, olayı şu sözlerle anlattı:

"Dedim ki 'Ben etmedim benimle alakası yok.' Sonra 'Damatlarımın yanında niye dükkan açtın?' dedi. Ben de 'Herkes nasibini yer, burası çarşı. Senin damatların benim yanımda mekan açtı' dedim. Sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Hocam beni tehdit etme' dedim. Sonra 'Benim oraya gelmem lazım' dedi. 'Buyur gel hocam' dedim. Buraya geldi şov yaptı. Dükkanımı bastı ama iki dakikada kaçtı. Delikanlı adam kaçar mı? Yıllarca kimsenin yapamadığını ben yaptım. Şimdi de araya adam sokuyor şikayetimi geri alayım diye. Madem mekan basıyor. Arkasında dursun. Bana haber göndermesin. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim. O geldi mekanımı bastı. O ve damatları ve birkaç tanımadığım adamlar vardı. Geldi ve kayboldu. Maç yeni başlıyor sonuca bakacağız."