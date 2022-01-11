Fatih Terim, Florya'ya veda etti

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Deneyimli teknik direktörün bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaşacağını öğrenen taraftarlar, Florya'ya akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar, Metin Oktay Tesisleri önünde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaparak tecrübeli çalıştırıcıyı bekledi.

Fatih Terim, futbolcu ve çalışanlarla vedalaşmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Terim Florya'dan ayrıldı

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

Transfer çalışmalarını Işıtan Gün yönetecek

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi.

Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.