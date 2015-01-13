Fatih Terim ve Hikmet Karaman arasında 'dedikodu' krizi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Uluslararası Antrenör Semineri'nde söylediği, "Dedikodu yapmayalım" sözlerinin hedefindeki isim olduğu iddia edilen Hikmet Karaman, "Bu sözleri üzerime almıyorum. Eğer birileri birilerini kastediyorsa, bu kişinin adı verilerek konuşulsun" dedi.

Hürriyet'ten Ümit Genç'in haberine göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, 6-7 Ocak tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Antrenör Gelişim Semineri'nde yaptığı konuşmaların yankısı sürüyor.

İki gün süren seminerde toplam 5 saat konuşan Terim, isim vermeden bazı meslektaşları için, "Gözümüzü oyacağımıza, arkadan dolanacağımıza, dedikodu yapacağımıza, haddini aşan beyanlar vereceğimize çalışalım" ifadesini kullandı.

‘Galatasaray'ı şampiyon yapanlar nara atmasın!’

Çoğu kişi bu sözlerin hedefindeki kişinin Hikmet Karaman olduğunu iddia etti. Zira Karaman, 30 Aralık'ta Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Galatasaray Hamza hoca ile iyi yolda gidiyor. Bundan önce gelip orada şampiyon olanlar nara atmasın. Takımdaki iyi oyuncularla 'Ben bunu yaptım' diye kimsenin nara atmasına gerek yok" diyerek, Fatih Terim'e gönderme yapmıştı.

Hikmet Karaman bugün Best FM'de 'Konuşan Türkiye' programında bu konuyla ilgili soruları yanıtladı. Karaman, her ne kadar ılımlı mesajlar verdiyse de Terim'e üstü kapalı gönderme yapmayı ihmal etmedi!

Fatih Terim’in açıklamalarını üzerine alınmadığını, eğer birileri birilerini kastediyorsa bu kişinin adının da verilmesi gerektiğini söyleyen Karaman isminin geçmesi durumunda cevabını vereceğini ifade etti.

‘Bu durumdan hepimiz sorumluyuz’

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Kulüplerimiz bu kadar borç içindeyse, milli takımların tüm kategorileri bu kadar başarısız bir seviyedeyse bizler bundan sorumluyuz. Tüm bu sorunların çözülmesi adına ben dahil olmak üzere Türk futbolundaki kişilerin kişisel hiçbir problemi işin içine katmadan, futbolu geliştirmek adına birbirimizle tartışmalıyız.” şeklinde konuştu.

'Hiçbir seminerde bu kadar uzun konuşma olmaz'

Yurtdışında birçok üst düzey seminere katıldığını ve seminerlerin nasıl olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Hikmet Karaman, "Ben hiçbir seminerde bu kadar uzun konuşulduğunu görmedim. Orada o kadar uzun süre kalmamın bana bir şey getireceğine inanmadığım için erkenden çekip gittim”şeklinde konuştu.

‘Galatasaray’dan teklif almadım’

Hikmet Karaman, Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna ise, "Galatasaray’dan bana bir teklif gelmedi, bu konuyu uzatmaya gerek yok" cevabını verdi.

‘Ligde kalmak istiyorsak transfer yapacağız’

Çaykur Rizespor’un hedefinin ligde kalmak olduğunu söyleyen Hikmet Karaman, dört oyuncularının Asya ve Afrika kupalarına gittiğini ve lige onlar olmadan başlayacaklarından dolayı transfer yapmaları gerektiğini söyledi.