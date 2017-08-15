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Fatih Terim ve Hagi'nin Bodrum tatili

Galatasaray'ın iki efsanesi Fatih Terim ve Hagi Bodrum'daki tatillerine devam ediyor

15 Ağustos 2017 17:12

Galatasaray'ın iki efsanesi Fatih Terim ve Hagi Bodrum'daki tatillerine devam ediyor.

Galatasaray'ın efsane isimleri Fatih Terim ve Hagi tatilde buluştu. Sürat motoruyla Türkbükü'nde tur atan 'İmparator' ile eski öğrencisi Hagi'ye Fulya Terim de eşlik etti. 

Fatih Terim fötr şapkasıyla dikkat çekerken, üçlü kısa bir gezintinin ardından yemek yemek için Terim ailesinin evine geçti.

63 yaşındaki Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılmıştı.

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