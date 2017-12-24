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Spor

Fatih Terim ve Galatasaray, Eboue'nin yardım isteğine kayıtsız kalmadı

Eboue, Galatasaray U-14 takımının yardımcı antrenörlüğünü yapacak

24 Aralık 2017 22:02

Galatasaray’da bir dönem forma giyen yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle intiharın eşiğine gelen Eboue için Fatih Terim’in Galatasaray’dan özel bir istekte bulunduğu iddia edildi.

Futbol Arena’da yer alan haberde Göztepe maçının ardından Galatasaray kulübünün Eboue için harekete geçeceği ve Fildişi Sahilli futbolcunun antrenör lisansı çıkartılmasının ardından U-14 takımının yardımcı antrenörlüğüne getirileceği ifade edildi.

Elinde kalan tek evi de eski eşine vermek zorunda kalan Eboue göreve getirilmesinin ardından Florya’da kalacak.

Hasan Şaş ve eski takım arkadaşı Necati Ateş'te Eboue'ye sosyal medyadan destek mesajı vermiş ellerinden gelen yardımı yapacağını söylemişlerdi.

The Daily Mirror'a konuşan, Türkiye’de kazandığı paranın neredeyse tamamını eşine verdiğini söyleyen Eboue, “Türkiye’de 8 milyon Euro’ya yakın bir para kazandım. Yaklaşık 7 milyon Euro’yu eve yolladım. Eşim nereye imza atmamı istiyorsa oraya attım” demişti.(Futbol Arena)

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