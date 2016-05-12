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Spor

Fatih Terim: Üçüncülük benim için yeterli değil

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin büyük olduğunu söyledi

12 Mayıs 2016 02:15

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Almanya'daki Kicker dergisine verdiği röportajda, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen üçüncülüğün kendisi için başarı olmadığını söyledi.

2008 Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen üçüncülüğün, kariyerindeki en büyük başarılardan biri olduğunu kaydeden Terim, "Az kalsın Almanya’ya karşı önemli bir başarı elde ediyorduk ancak şanssızdık. Sakatlık sorunumuz vardı, oynatabilecek 14 oyuncumuz bulunuyordu. Onlar da elinden geleni yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

2016 Avrupa Şampiyonası için tedbirli olup olmadığına ilişkin soru üzerine tecrübeli teknik adam, "2008 ile bugün arasında büyük farklar var. Ben hocalık anlamında çok yeni şeyler öğrendim. 2008’de elde ettiğimiz üçüncülük, benim için yeterli değil. Gelişmemizin sınırına geldiğimizi düşünmüyorum. Biz kendimizi geliştirdik ve öğrendik." şeklinde görüş belirtti.

 

'Fransa'ya 5., 6. olmak için gitmiyoruz'

 

2016 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşılaşmak istediğini kaydeden Terim, Fransa'ya beşinci, altıncı veya sekizinci olmak için gitmeyeceklerini, hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

 

'Bundesliga'da genç oyuncuların gelişimi mükemmel'

 

Almanya Ligi'nde (Bundesliga) oynayan gurbetçi futbolcuların kendileri için önemine değinen Fatih Terim, "Bundesliga bizim servetimiz. Bundesliga'nın bizim ligimizden farklı bir kültürü var. Genç oyuncuların gelişimi mükemmel. Bu durum takımımızı çeşitlendiriyor. Maksimum fayda elde etmeye çalışıyoruz. Almanya Futbol Federasyonu ile de çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Elimde, ülke dışında oynayan oyuncuların listesi var. Sadece Almanya’da değil Fransa, Hollanda, Danimarka, İsviçre veya Avusturya'da. Bir sürpriz olabilir." açıklamasında bulunan Terim, "Her oyuncu bizim merceğimizde. Avrupa’nın her yerinde, her oyuncu hakkında istatistiklerimiz var." ifadesini kullandı.

 

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