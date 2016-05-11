Milli Takım'a EURO 2016 için özel uçak

EURO 2016'da mücadele edecek olan A Milli Takımı taşıyacak uçağın hangardaki görüntüsü sızdı.



Uçağın üzerinde, teknik direktör Fatih Terim ve Milli Takım oyuncularından bazılarının eskizlerinin bulunduğu bir kaplama yapıldığı görüldü.

Fanatik'in haberine göre, uçak üzerinde Fatih Terim'le birlikte Yunus Mallı, Hakan Balta, Volkan Babacan, Oğuzhan Özyakup, Selçuk İnan, Arda Turan, Alper Potuk, Ozan Tufan ve Cenk Tosun yer aldı.



Bu durum bu oyuncuların kadroda kesin olarak yer alacağı iddialarını da beraberinde getirdi.