Fatih Terim: Türk halkından özür diliyoruz

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda karşısında mağlubiyet ardından Türk halkından özür diledi.

NTV Spor'a konuşan Terim, şunları söyledi:

"Türk halkından özür diliyoruz. Gerçeklerle de yüzleşmemiz lazım. Bizden iyi takımlar, iyi oynuyorlar. Ancak bu tip takımlara şöyle olabilir, gol bulmanız gerekir. Olması gereken goller olmalı.

Hücum üstüne hücum yapıyorsunuz, göbekten karşı karşıya kalıyorsunuz; atamayınca skoru ve morali alamıyorsunuz. Uluslararası maçlarda kendi ligimizin üstüne çıkmalıyız. Bu heyecanı yaşattılar, son bir haftadır milli takım olgusu var. Daha iyi bir milli takım olacak ancak bizden daha sağlam yere basıyorlar.

Öyle anlar var ki golün olmaması sizi bir adım ileri taşımıyor, böyle olunca da demoralize oluyorsunuz. Şans diye diye yıllarımız geçti. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. 1-1'i yakalasak oyun değişebilirdi. Güzel bir milli takım vardı, daha güzel bir takım Avrupa şampiyonasında olacak."