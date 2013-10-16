T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim: Türk halkından özür diliyoruz

Hollanda karşısında 2-0 mağlubiyet sonrasında Dünya Kupası için Brezilya vizesini kaybeden milli takımın teknik direktörü Fatih Terim: Şans diye diye yıllarımız geçti; üzgünüm, gerçekten üzgünüm

16 Ekim 2013 03:47

 

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollanda karşısında mağlubiyet ardından Türk halkından özür diledi.

NTV Spor'a konuşan Terim, şunları söyledi:

"Türk halkından özür diliyoruz. Gerçeklerle de yüzleşmemiz lazım. Bizden iyi takımlar, iyi oynuyorlar. Ancak bu tip takımlara şöyle olabilir, gol bulmanız gerekir. Olması gereken goller olmalı.

Hücum üstüne hücum yapıyorsunuz, göbekten karşı karşıya kalıyorsunuz; atamayınca skoru ve morali alamıyorsunuz. Uluslararası maçlarda kendi ligimizin üstüne çıkmalıyız. Bu heyecanı yaşattılar, son bir haftadır milli takım olgusu var. Daha iyi bir milli takım olacak ancak bizden daha sağlam yere basıyorlar.

Öyle anlar var ki golün olmaması sizi bir adım ileri taşımıyor, böyle olunca da demoralize oluyorsunuz. Şans diye diye yıllarımız geçti. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. 1-1'i yakalasak oyun değişebilirdi. Güzel bir milli takım vardı, daha güzel bir takım Avrupa şampiyonasında olacak."

 

ETİKETLER

fatih terimmağlubiyetözüra mlli takımhollanda

İlgili Haberler

Milli Takım, Hollanda karşısında 2-0 mağlup oldu, Brezilya'ya veda etti...

Umutların tükenmek üzere olduğu bir noktadan, üstüste 3 galibiyetle Play-Off'un kıyısına gelen Ay Yıldızlılar, grubundaki son maçında Hollanda'ya mağlup oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24