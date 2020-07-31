Fatih Terim transferde öncelikle Arda Turan'ın alınmasını istedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transferde öncelikle Arda Turan'ın alınmasını, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın öncelik olmadığını belirtti.



Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın isimleri uzun süredir sarı-kırmızılı kulüple anılıyor. Taraftarlar üç ismi de sosyal medyada tartışırken geçen hafta Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantıda bu konu da masaya yatırıldı.



Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim'in yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde, tecrübeli hoca sadece Arda Turan'ın transferi için ısrarcı oldu.

Semih Kaya ve Emre Çolak isimleri ise şu an için Fatih Terim ve Galatasaray için öncelik değil. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini dikkate alan Başkan Cengiz ve ekibi, bu konuda acele etmeme kararı aldı. İki oyuncunun durumu da transfer sezonunun sonunda belli olacak.

Avusturya basınından Shon Weissman iddiası

Galatasaray'ın bir süredir İsrailli golcü Shon Weissman'ın peşinden koştuğu öne sürülüyordu. Avusturya'da yayın yapan Kleine Zeitung gazetesi, Cimbom'un, Wolfsberger forması giyen 24 yaşındaki santrforu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.



Haberde, kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan golcü futbolcunun pazartesi günü yapılacak idmana çıkmayacağı ve Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğu iddia edildi. Weissman, bu sezon 31 lig maçında 30 gol, 7 asistlik bir performans gösterdi.