Fatih Terim tazminatında yeni gelişme, TBMM'ye yasa teklifi

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in tartışma yaratan 4 milyon 671 bin 472 Euro'luk tazminatı Meclis'te de gündem oluşturdu. CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, milli takım teknik ekibinin ücret ve primlerine standart getirilmesi ve bunların da Türk Lirası üzerinden ödenmesini öneren bir yasa teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu teklifte, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbol takımlarında sporcular dışında görev alacak kişilerle maddi haklarla ilgili olarak yaptığı sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapar. Sözleşmede belirlenecek maddi haklar yabancı paralara endesklenemez" denildi.

Teklifte şunlar ifade edildi: "Geçtiğimiz günlerde Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörünün görevden ayrılmasının ardından kendisine ödenecek olan 4 milyon 671 bin 472 Euro tazminat miktarı toplumda infial yaratmıştır."

'20 milyon TL tazminat'

"Türk Lirası olarak 20 milyon TL'ye yaklaşan bu tazminat net asgari ücretin 14.245 katıdır."

"İş Kanununa tabi bir işçinin işten ayrılması sonucu 2017'nin ikinci yarısı için alabileceği en yüksek kıdem tazminatı ise 4.732 TL'dir. Türkiye A Milli FutbolTakımı Teknik Direktörüne ödenecek tazminat miktarı bir işçinin alabileceği kıdem tazminatının 4.226 katıdır."



"Ayrıca basına yansıyan haberlerde söz konusu teknik direktöre işsizlik maaşına benzer şekilde, yeni bir takımla sözleşme imzalayana kadar aylık 1 milyon 193 bin lira ödeneceği bilgisi de yer almaktadır."

"13 Mayıs 2014 yılında Soma faciasının ardından, verilen sözlere rağmen kışın ortasında işten çıkartılan ve tazminatlarını hala daha alamayan 2 bin 861 işçinin hakları ortada iken, milyonlarca gencimiz işsizlikle boğuşurken ödenecek olan bu meblağlar kabul edilebilir değildir."

"Milli duygular ile yapılması gereken bir görevde Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü ile yapılan sözleşme adeta haksız kazanç sağlayacak nitelikte bir sözleşmeye dönüşmüştür. Bu sözleşmeye göre yıllık 3,5 milyon Euro maaş kararlaştırılmıştır."



"Sözleşmenin imzalandığı 2014 yılında Euro satış ortalaması 2.90 iken, 2017 yılında Euro satış ortalamasının 4.00 TL civarlarında seyrettiği düşünülürse, bu miktar ciddi rakamlara ulaşmaktadır."



"2014 yılında Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü ile imzalanan sözleşmede aylık kazancı 10 milyon 150 bin TL iken, 2017 yılında bu kazanç sadece kur farkından dolayı 14 milyon TL'ye çıkmıştır."

'Spor camiasında standart getirilmesi zaruri'



"Bu ve benzeri örneklerin bir daha yaşanmaması için spor camiasında ödenen maaşlara, tazminata ve primlere makuliyet ölçüsünde bir standart getirilmesi zaruridir."



"Bu nedenle bu kanun değişikliği ile Türkiye Milli Futbol Takımında sporcular dışında görev yapacak olan kişilere verilecek maaşlara bir standart getirilerek, aşırı kazançların önüne geçilecektir. Ayrıca maaş ve primlerin Türk Lirası olarak belirlenmesi şartı getirilerek kur farkından dolayı oluşabilecek haksız kazançların önüne geçilecektir."

Primlerin Türk Lirası üzerinden verilmesi



"5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu'na eklenecek bu madde ile; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türkiye Milli Futbol Takımlarında futbolcular dışında çalışanlarla yapacağı sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden yapılması sağlanarak, sözleşmenin tarafı kişilerin oluşabilecek kur farkından dolayı haksız kazanç sağlamasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır."



"Bu kişilerle yapılacak sözleşmelerin yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki olası kur artışına endekslenmesi önlenerek, sözleşmenin yapıldığı günün sınırları içerisinde kalması amaçlanmıştır."



"Türkiye Milli Futbol Takımlarında görev alan kişilere Takımın başarısından dolayı verilecek primlerin Türk Lirası üzerinden verilmesi ve bu primlerin 'makul' sınırlar içerisinde kalması sağlanarak, görevde olan kişilerin primlerle aşırı kazanç sağlamasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır."



"Türkiye Milli Futbol Takımları Teknik Direktörlüğünü yürütecek kişilere verilecek olan ücret konusunda bir standart getirtilmesi amaçlanmıştır. Yürürlük maddesidir. Yürütme maddesidir."

Brüt asgari ücretin 10 katını geçemez



Özgür Özel, 05/05/2009 tarih ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a şu maddenin eklenmesini önerdi: "TFF, milli futbol takımlarında sporcular dışında görev alacak kişilerle maddi haklarla ilgili olarak yaptığı sözleşmeleri Türk Lirası üzerinden yapar."



"Sözleşmede belirlenecek maddi haklar yabancı paralara endekslenemez. TFF'nin, milli takımlarda görev yapanlara vereceği prim miktarı Türk Lirası üzerinden belirlenir ve bir yıl içerisinde ödenecek kişi başına prim tutarı brüt asgari ücretin 10 katını geçemez."



"Şampiyon olunması ya da dereceye girilmesi durumunda verilecek primler, son 5 şampiyona ya da turnuvada dereceye girmiş, şampiyon olmuş ülkelerin takımlarına verdiği primlerin ortalaması esas alınarak belirlenir ve verilecek olan prim her kişi için bu ortalamadan fazla olamaz."



"TFF'nin, milli takımlar teknik direktörlüğü görevini yürüteceklerle ödeyeceği yıllık ücret, FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin üstündeki 5 ülkenin teknik direktörlerine verdiği ücretlerin ortalamasından fazla olamaz."