Fatih Terim taraftarların desteği karşısında gözyaşlarını tutamadı

Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim'in Galatasaray yönetiminin aldığı kararla sözleşmesinin feshedilmesi sonrası Galatasaray taraftarı Terim'in düştüğü bu durumu haksızlık olarak nitelendirdi. Ultraslan taraftar grubu ve birçok fanatik futbolsever Florya Metin Oktay Tesislerinin önünde toplandı. Terim'in evine yönelen grup evin önünde oldukça kalabalık bir hale geldi. Terim'in kapısının önünde "İmparator Fatih Terim" ve "hocayı satanı bizde satarız" sloganlarını atıp kararı protesto eden Galatasaray taraftarı hocalarının yalnız olmadığını ve onu sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi. Israrlar üzerine Fatih Terim kendisini yalnız bırakmayan grubun karşısına çıktı ve gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray yönetiminin aldığı kararla sözleşmesinin feshedildiğini internetten öğrenmişti. Bunun ardından Galatasaray, sözlü açıklamanın yanında bir de yazılı açıklama yaptı.