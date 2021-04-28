Fatih Terim: Sırtımız yere gelmeden pes etmeyeceğiz; daha evvel yaptık, yine yaparız

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u Emre Akbaba'nın 87. dakikadaki golüyle mağlup etti. Evinde 4 maç sonra kazanan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

İlk yarıyı "Koca bir hiç" olarak nitelendiren Terim, "Son dakikalara doğru da olsa kazanmasını bilmek, vazgeçmemek, Galatasaray'ın özellikleri. Yarışın içindeyiz. Burada puanlar kaybettik. Biz alışık değiliz buna. Pozisyon vermedik, bu da bizim için iyi gibi duruyor. Kolay değil, hiçbir takım için kolay değil" dedi.

Terim, "1 haftada 3 maç oynayan ve uzun süredir oynamayan Şener, artık gidemiyor. Martin de hazır değil ama Yedlin, Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı. Sırtımızı yere gelmeden pes etmeyeceğiz. Daha evvel yaptık, yine yaparız" diye konuştu.

Emre Akbaba'nın performansına da değinen tecrübeli teknik adam, "Emre, bizde hakikaten talihsiz iki ayak kırığı geçirdi. Oradan dönmek kolay değil. Emre'yi kazanmamız lazım, Emre değişik bir oyuncu. Onun atmasına da sevindim" ifadelerini kullandı.