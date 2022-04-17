Fatih Terim sessizliğini bozdu; Galatasaray dönemi ve geleceği hakkında konuştu

Bu sezon içinde Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, suskunluğunu İngiltere basınına bozdu. Galatasaray’da sezon başında başladıkları projeye ve ayrılığına dair çok önemli detaylar veren Terim, geleceğiyle ilgili de konuştu.

Fatih Terim’in kariyerindeki başarılara geniş yer verilen haberde, ‘İmparator’ lakaplı çalıştırıcının Türk futbolunun son 30 yılına damga vurduğundan bahsedildi. “Tanrı, bir futbol adamı olarak sahip olabileceğim tüm başarıları elde etmemi sağladı” diyen Fatih Terim, kendisiyle buluşmaya trafik nedeniyle geciken röportaj ekibine “Benim evime geldiğini söyleseydin zamanında gelirdin” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı hocalar ve İngiliz antrenörlerin kendisine olan etkisinden bahseden Terim, kariyerini değiştiren isimler hakkında da konuştu.

İşte Fatih Terim’in röportajı:

“Zamana ihtiyacım var”

“Bu yılın başında Galatasaray’da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Kolay olmayacak dedim. Gönderilme kararım beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var.”

“Galatasaray’dan başka bir kulüp…”

“Galatasaray benim için tek yön bilet. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. İmkansız. Kulübüm beni geri çağırdığında hayır diyemedim. Galatasaray benim evim. O benim ailem. Ailemin yanına geldim. Karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray’a geldiğimden beri hep aynı Fatih Terim oldum.”

“5 kat fazla para verdiler”

“Galatasaray’a her geri dönüşümde sohbetlerimiz kısaydı. Size ihtiyacımız var diyorlar. Alacağım paraya bakmadan sözleşmeyi imzalarım. Futbolcuyken birçok kulüp beni istiyordu. Diğer kulüpler beş kat daha fazla ödeme teklif ediyordu ama ben Galatasaray’a imza attım. Ben Galatasaraylıyım, bunu böyle gösteriyorum.”

“Don Howe yüzünden…”

“Futbolcuyken Don Howe yüzünden pozisyonum değişti. Orta saha oyuncusuydum ama Avrupa Kupası maçında Rapid Vienna’ya kaşı ‘Fatih libero oynuyorsun’ dedi. O andan itibaren kariyerimin sonuna kadar libero olarak oynadım.”

“Malcolm’dan öğrendiğim en önemli şey…”

“EURO 96’da Malcolm Allison beni ziyaret etmek istedi ama içeri almadılar. Dışarı çıktım ve onu soyunma odasına getirdim. ‘Çocuklar, bu benim antrenörüm’ dedim. Çok duygusal bir andı. Ağlamak üzereydi. ‘Fatih seninle gurur duyuyorum’ dedi. Harika bir hatıraydı. Kız arkadaşı Serena ile birlikte benimle geceleri dışarı çıkardı ama sabahları bunu telafi etmek için fazladan antrenman yaptırırdı. Ondan antrenman sırasında ve maç boyunca öğrendiğim en önemli şey disiplin ve ciddiyetti. Ancak saha dışında oyuncularının rahat olmasını isterdi. Sir Alex Ferguson futbolun en önemli adamlarından biri. Elbette, başardıkları, antrenörlüğü ve yönetim tarzından etkilendim.”

“Rakipler 14 kişi misiniz diyordu”

“Galatasaray’ın Avrupa’da başarı kazandığında oynadığı futbol, şu anda yaygın olan çılgın pres oyunundan farklı değildi. Her zaman hücumcu bir anlayışa sahip olduk ve rakibe baskı uyguladık. Maçlar sırasında rakipler oyuncularıma ’14 kişi mi oynuyorsunuz? Bu baskıyı, bu gücü anlayamıyoruz’ diyordu. Bu zihniyeti uygulayan fazla takım yoktu. Şimdi birçok takım bunu yapıyor.”

“Başarıyı sürdürmek daha zor”

“Büyük kulüplerin talepleri çok farklı. EURO 96’dan sonra Galatasaray’a geldim. Belki bazı yerlerde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarıdır ya da ikinci bitirmek. Galatasaray ile sadece birincilik başarıdır. Bir unvan aldıktan sonra, işiniz daha zor oluyor. Büyük bir kulüpte çalıştığınız her gün, işiniz daha da zorlaşıyor. Hiçbir maçı kaybetmemelisiniz, her zaman gelişmelisiniz. Başarıyı sürdürmek daha zor. Çünkü aynı şeyleri yapmaya devam edemezsiniz. Bir şeyleri değiştirmeniz gerek.”

“En zoru milli takım”

“En zor iş Milli Takım. Çünkü tüm ülkeden siz sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızı ve beyaz, kırmızı ve sarı değil. Herkes seni sorgulayacak. Galatasaray’da sadece onların taraftarlarından sorumlusunuz. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Omuzlarım bu baskı yüzünden asla aşağı inmedi.”

“Artık halk bu takımları izlemiyor”

“İlk antrenör olduğumda benden büyük futbolculara koçluk yaptım. Şimdi onlar benim çocuklarımdan daha küçükler. Futbol asla durmaz. Her gün değişir. Özellikle oyunun yoğunluğu, ritmi çok yüksek. Oyunu arkadan kurmakta ısrar eden çok fazla takım var. Geçiş oyunu çok artıyor. Bu, oynamak isteyen takımların çağı. Geçmişte rakibin oynamasını engellemek popüler olandı. Artık halk bu takımları izlemekten hoşlanmıyor. İnsanlar zor bir maç izlemek istiyor ama topun da içinde olduğu. Rakibi oyununla yok etmelisin.”

“Geleceğimi ben de bilmiyorum”

“Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Yakında ben de öğreneceğim ama şu an bilmiyorum. Benim için en önemli olan Türk futboluna önemli bir miras bırakmak. Kazandığım tüm şampiyonluklardan çok daha önemli. Bir oyun, bir zihniyet, bir teknik direktör olarak hayat. Bu en gurur verici an olacak. İnsanların bana olan sevgisini paha biçemem.”