Fatih Terim-Serdar Aziz zirvesi bu akşam

Galatasaray’da Serdar Aziz’in geleceği netlik kazanıyor. Bu akşam (2 Ocak 2019) Fatih Terim ile görüşecek olan milli futbolcu, kariyerine Sarı-kırmızılılar'da devam edebilir.

Serdar Aziz, Galatasaray’ın ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında rahatsızlığı nedeniyle forma giymemişti. Daha sonra devre arası izni nedeniyle tatile gitmesinin ardından; yönetim, milli futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Tatilini yarıda kesen ve İstanbul’a dönen defans oyuncusu, bu akşam teknik direktör Fatih Terim ile görüşecek. Görüşme sonrası 28 yaşındaki oyuncunun kariyerine Sarı-kırmızılılar'da devam etmesi kararının çıkması bekleniyor.