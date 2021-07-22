Fatih Terim: PSV tura bizden daha yakın, rahat bir galibiyet aldılar; Galatasaraylılar benim neden 3 sene istediğimi daha iyi anlamıştır

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

Hollanda ekibinin galibiyeti hak ettiğini belirten Terim, şunları söyledi:

"Bugün için PSV hem farklı kazandı hem de tura bizden çok yakın. Üzgünüz ama gereken neyse zaman içerisinde yapacağız. Bizden daha iyi oynadılar. Rahat bir galibiyet aldılar. Galatasaraylılar neden 3 sene istediğimizi daha iyi anlamışlardır. Takımımızın bu seviyelerde oynaması için gereken şeyleri yapacağız"

Falcao ve Mustafa Muhammed yerine neden Babel'in forvet başladığına ilişkin soru hakkında konuşan Terim, "Rakibi iyi analiz ettiğimizde, bazı mevkilerde orijinal adam olmadığı için böyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao hazır ne de Mustafa’yı hazır hissediyoruz. Dolayısıyla sonradan, kısa süre oyuna sokmayı daha uygun bulduk. Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir ama bizim oyun planımız öyleydi" sözlerini kullandı.

Basit goller yediklerini belirten Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"İlk dakika golle başlarsanız, hangi planı yaparsanız yapın oyuncuların sıkıntısı başlayacaktır. Onu atlattık, iki tane de çabuk adamımız vardı ileride. Bazı pozisyonlarda yakaladık ama bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz, muhakkak ki geriye düşeceksiniz. İleride elimizdeki iki santrfor fizikleriyle, konsantrasyonlarıyla ideal olduğunda onları da koyarız."