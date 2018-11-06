Fatih Terim, olaylı derbi hakkında ilk kez konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe’nin olaylı derbi sonrası yaptığı ve “Herhangi bir müsabakada, bir teknik direktör veya yardımcısının, maç esnasında spor ruhundan uzak adeta bir sokak kabadayısı edasıyla hareket etmesine rağmen hakemin bir değil birden çok defa yapacağı ikazlar ve sonunda alacağı kararlar bu kişilere dün akşam maalesef uygulanamamıştır” şeklindeki ifadeleri de içeren açıklaması ile ilgili ilk kez konuştu. "30 milyon Galatasaraylı da birilerinin cevap vermesini bekler" diyen Terim, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Schalke 04 maçının ardından tüm sorulara yanıt vereceğini açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda oynanacak Schalke 04 maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim “Schalke maçından sonra bütün sorularınızı cevaplayacağım. Zaten 30 milyon Galatasaraylı da birilerinin cevap vermesini bekler. Gereken sorularınıza, gereken cevaplarınızı vereceğim” ifadelerini kullandı.

Schalke o4 ile oynanacak maç ile ilgili de konuşan Fatih Terim, sakatlıklardan şikayet etti. Sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı takım kurmakta zorlandıklarını belirten Fatih Terim, “Bu kadar kulvarda yürüdüğünüz zaman ve Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey bir organizasyonda oynuyorsanız, giren ile çıkanın çok fazla fark etmemesi lazım” dedi.

“İki üç tane oyuncumuz sakatlıktan döndü”

Nagatomo, Emre Akbaba, Fernando ve Erenin çok önemli olduğunu söyleyen Fatih Terim, “Sevindirici olan taraf iki üç tane oyuncumuzun sakatlıktan dönmesi. Birçok oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü. Bunu başka şeylere yormanın bir manası yok. Çok derin bir kadroda bunlar tolere edilebilir ama Türkiye ligi gibi güçlü bir ligde, artı Şampiyonlar Ligi'nde her mevkinin bir ve iki numaralarının birbirine çok yakın olması lazım. Yarınki kadro hesabını, tabelası çok net ortada olan bir durum. Zaten grupların üçüncü ve dördüncü maçları neredeyse grubun hakimiyetini belli edecek maçlar. Onun için yarınki dördüncü maç çok önemli bir maç, bunun bilincindeler” diye konuştu.

“Çok kritik bir maç”

Maçın önemine dikkat çeken Fatih Terim, “Bir defa Schalke takımı iyi bir takım. Domenico Tedesco gibi genç ve iddialı bir hocaları var, daha da iyi bir hoca olacak bence, iyi bir teknik adam. Dinamik bir takımla oynuyoruz. Aramızdaki tek fark biz derbi oynadık onlar oynamadılar ama 4 ile 5 puandayız. Schalke’nin kaybetmesi halinde iddiası devam eder, bizim kaybetmemiz halinde ikincilik iddiamız çok zayıflar. Muhakkak ki iddia devam eder ama çok zayıflar. Son iki maçlarda artık kaderi çizer ama beraberlik halinde iş sonuna kadar çözümsüz olarak devam eder gibi görünüyor. O yüzden çok kritik bir maç” şeklinde konuştu.

“Takımıma kızdığım kadar da kızmamam gerektiğini gördüm”

Kendileri ve rakiplerini analiz eden deneyimli teknik adam, “İyi bir takımla oynayacağız, bunu geçen sefer de söylemiştim ancak şöyle bir baktığımızda kendi yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız üç maçta bir gol yemişiz. O da iki gol atmış 5 puan almış. Biz iki maçı iyi oynadık. İstanbul’da Schalke bizden daha iyiydi, bunu kabul etmek lazım, maçtan sonra da söyledim zaten. Maçı sonradan tekrar seyrettiğimde benim takımıma kızdığım kadar da kızmamam gerektiğini gördüm. Biz de zaman zaman baya iyi oynamışız. İstediğimizi yapmadığımız için ben o reaksiyonu göstermişim. Böyle düşündüğümüzde çok kritik bir maç olarak çıkıyor karşımıza. Her şeyi unutup konsantre etmek çok kolay bir şey değil” dedi.