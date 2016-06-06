Fatih Terim: Müthiş, muhteşem oynuyor...

Fatih Terim, Slovenya maçı sonrası yaptığı açıklamada, maçta tek golü atan Burak Yılmaz için "Performansı düşünülenin de üzerinde" dedi. Terim, Volkan Babacan'ın performansına da "Müthiş, muhteşem oynuyor" yorumunu yaptı.

Terim, A Milli Futbol Takımı'nın Slovenya'yı 1-0 yendiği maçta elde edilen sonucun önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Terim, hazırlık maçı da olsa her müsabakanın zorlu geçtiğini belirterek, "Ciddi bir sakat vermememiz de sevindirici. Avrupa Şampiyonası öncesi herkes dikkatli. Kazanma alışkanlığının devam etmesi açısından iyi ancak kötü oynadığımız anlar da oldu. Kazanmak güzel tabii. Performansımızı daha üst seviyeye çekmeliyiz. Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek de önemli" diye konuştu.

Slovenya galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Son iki maçımızı kazandık. İngiltere önünde de iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yarın Fransa'ya gideceğiz. Turnuva atmosferi farklı olacaktır. Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti önemli rakipler. Hayırlısıyla elimizden gelenin en iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Terim, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giyen Burak Yılmaz'la ilgili, "Burak'ın performansı düşünülenin de üzerinde oldu. Çok iyi bir performans sergiledi. Burak'ın iyi olması bizim için önemli. Cenk Tosun'u oynatmadım çünkü dün bileğinde bir ağrı oldu. Riske etmek istemedik" derken, kaleci Volkan Babacan için "Müthiş, muhteşem oynuyor. Maşallah, Allah nazar vermesin" ifadelerini kullandı.

Slovenya karşısına çıkardığı ilk 11'in, Hırvatistan karşılaşması düşünülerek mi hazırlandığı yönündeki soruya Terim, "Buradaki 23 oyuncu da Hırvatistan maçında oynayabilir. Bizim aşağı yukarı ilk 11'imiz belli. Tüm oyuncuları görmek istedim. Topun mülkiyetini elinde bulundurmak isteyen ve 5-6 kişiyle çok çabuk atağa kalkabilen iki ayrı takımı da görmek istedim" yanıtını verdi.

Fatih Terim, son 15 maçta milli takımın sadece 1 yenilgi aldığının hatırlatılması üzerine, 2-1 kaybedilen İngiltere maçının Türk asıllı Alman hakemi Deniz Aytekin'e göndermede bulunarak, "İngiltere'yi de yenecektik ama Deniz müsaade etmedi. Denizde boğulduk. İyi gidiyoruz. Çok iyi oynadığımız maçlar var. Ülkemiz milli takımı sevdi. Bu çok net. O çocuklar da ülkemize layık oluyorlar" şeklinde konuştu.