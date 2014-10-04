Fatih Terim kadroyu açıkladı

Euro 2016 Elemeleri'nde Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu belli oldu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in belirlediği aday kadroda yer alan isimler

Kaleci: Volkan Babacan, Volkan Demirel, Tolga Zengin

Savunma: Tarık Çamdal, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Ersan Adem Gülüm, Semih Kaya, Ümit Kurt, Ömer Toprak, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, Selçuk İnan, Bilal Kısa, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Olcan Adın, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Arda Turan, Güray Vural

Forvet: Umut Bulut, Mustafa Pektemek, Burak Yılmaz.