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Spor

Fatih Terim kadroyu açıkladı

2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti ve Letonya ile oynanacak maçların aday kadrosu açıklandı

04 Ekim 2014 00:16

Euro 2016 Elemeleri'nde Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti ve Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu belli oldu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in belirlediği aday kadroda yer alan isimler

Kaleci: Volkan Babacan, Volkan Demirel, Tolga Zengin

Savunma: Tarık Çamdal, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Ersan Adem Gülüm, Semih Kaya, Ümit Kurt, Ömer Toprak, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, Selçuk İnan, Bilal Kısa, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Olcan Adın, Gökhan Töre, Olcay Şahan, Arda Turan, Güray Vural

Forvet: Umut Bulut, Mustafa Pektemek, Burak Yılmaz.

 

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